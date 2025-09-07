В Дагестане объявили чрезвычайную пожароопасность в предгорных и горных районах

В Дагестане сегодня и завтра, 7 и 8 сентября, в предгорных и горных районах объявили чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Высокая пожароопасность (4 класс) ожидается местами по низменным, предгорным и горным, приморским, низменным, предгорным и горным районам.

«Рекомендуем проявлять осторожность при обращении с огнем, не сжигайте мусор и сухую траву», — говорится в сообщении МЧС.

Константин Соловьев