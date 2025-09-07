Татарстан вошел в число регионов-лидеров по числу молодых предпринимателей

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по числу индивидуальных предпринимателей моложе 35 лет, их доля в республике составляет 27%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Сбераналитики».

В среднем по России доля молодых предпринимателей составляет 23%. Наибольшая концентрация молодых ИП зафиксирована в Чеченской Республике (38%), Ингушетии и Туве (32%), а также в Дагестане (31%). Среди крупных городов Москва и Санкт-Петербург занимают ведущие позиции с показателями 28% и 26% соответственно.

Наибольшая доля молодых ИП сосредоточена в сферах культуры, спорта, досуга и развлечений (26%), а также образования (26%) и информации и связи (23%). Среди молодых предпринимателей преобладают мужчины — их доля составляет 58%, тогда как женщины занимают 42%.

Влас Северин