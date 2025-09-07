Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Эйсмонт: встреча Лукашенко и Путина в Пекине длилась до глубокой ночи

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Пекине 2 сентября была продолжительной. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. По ее словам, переговоры продлились несколько часов

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

«А, на минуточку, уже рано утром президент выезжал на парад, — сказала госпожа Эйсмонт в интервью телеканалу «Первый информационный» (цитата по ТАСС). — Это яркий пример, каким насыщенным был рабочий график у нашего президента».

Встреча Александр Лукашенко и Владимира Путина началась около 23 часов по местному времени и завершилась около 2 часов ночи, уточнила госпожа Эйсмонт. Она напомнила, что в начале августа президенты встречались на Валааме, и подчеркнула, что у них всегда есть темы для обсуждения.

«Не хотелось бы управлять по-диктаторски… Но пока не получается»

Александр Лукашенко служил в пограничных войсках КГБ СССР в 1975–1977 годах. Он был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте

Александр Лукашенко служил в пограничных войсках КГБ СССР в 1975–1977 годах. Он был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте

Фото: Архив Александра Лукашенко

До своего выдвижения в президенты Александр Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного совета по борьбе с коррупцией. Во время предвыборной кампании он обещал снизить инфляцию и остановить обнищание народа, уничтожить мафию и коррупцию, восстановить связи с республиками бывшего СССР. 10 июля 1994 года он набрал 80,1% голосов во втором туре президентских выборов

До своего выдвижения в президенты Александр Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного совета по борьбе с коррупцией. Во время предвыборной кампании он обещал снизить инфляцию и остановить обнищание народа, уничтожить мафию и коррупцию, восстановить связи с республиками бывшего СССР. 10 июля 1994 года он набрал 80,1% голосов во втором туре президентских выборов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Флис

«Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро» &lt;br>На фото: Александр Лукашенко на церемонии открытия газопровода Ямал—Европа, 1996 год

«Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро»
На фото: Александр Лукашенко на церемонии открытия газопровода Ямал—Европа, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин  /  купить фото

За время первых двух президентских сроков Александр Лукашенко внес несколько поправок к конституции. 24 ноября 1996 года по результатам непризнанного Европой и США референдума отсчет пятилетнего срока президентства был начат заново, а президент получил расширенные полномочия. Референдум 2004 года снял ограничения на количество президентских сроков&lt;br> На фото: учения «Березина-2002» на Борисовском полигоне, 2002 год

За время первых двух президентских сроков Александр Лукашенко внес несколько поправок к конституции. 24 ноября 1996 года по результатам непризнанного Европой и США референдума отсчет пятилетнего срока президентства был начат заново, а президент получил расширенные полномочия. Референдум 2004 года снял ограничения на количество президентских сроков
На фото: учения «Березина-2002» на Борисовском полигоне, 2002 год

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1997 по 2021 год господин Лукашенко занимал пост президента Национального олимпийского комитета Белоруссии&lt;br> На фото: товарищеский матч по хоккею между командой президента Белоруссии и командой мэрии и правительства Москвы в спорткомплексе «Лужники», 2003 год

С 1997 по 2021 год господин Лукашенко занимал пост президента Национального олимпийского комитета Белоруссии
На фото: товарищеский матч по хоккею между командой президента Белоруссии и командой мэрии и правительства Москвы в спорткомплексе «Лужники», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

«Я на коленях готов ползти в Россию»&lt;br> С начала своего президентства во внешней политике Александр Лукашенко проводил курс на сближение с Россией. В январе 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства, однако затем стороны не раз обвиняли друг друга в затягивании процесса интеграции двух стран&lt;br> На фото: с президентом России Владимиром Путиным (справа) в резиденции Бочаров Ручей, 2005 год

«Я на коленях готов ползти в Россию»
С начала своего президентства во внешней политике Александр Лукашенко проводил курс на сближение с Россией. В январе 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства, однако затем стороны не раз обвиняли друг друга в затягивании процесса интеграции двух стран
На фото: с президентом России Владимиром Путиным (справа) в резиденции Бочаров Ручей, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На выборах в 2006 году за Александра Лукашенко отдали голоса 83% избирателей. После выборов, которые западные страны признали недемократическими, ЕС и США ввели запрет на въезд президента на свои территории. Впоследствии западные страны несколько раз вводили и приостанавливали действие санкций, а белорусский лидер переизбирался на высший государственный пост еще четыре раза&lt;br> На фото: в сельскохозяйственном кооперативе «Октябрь-Гродно», 2005 год

На выборах в 2006 году за Александра Лукашенко отдали голоса 83% избирателей. После выборов, которые западные страны признали недемократическими, ЕС и США ввели запрет на въезд президента на свои территории. Впоследствии западные страны несколько раз вводили и приостанавливали действие санкций, а белорусский лидер переизбирался на высший государственный пост еще четыре раза
На фото: в сельскохозяйственном кооперативе «Октябрь-Гродно», 2005 год

Фото: РИА Новости

За рулем «БелАЗа», 2007 год

За рулем «БелАЗа», 2007 год

Фото: president.gov.by

На церемонии прощания с первым президентом РФ Борисом Ельциным в храме Христа Спасителя, 2007 год

На церемонии прощания с первым президентом РФ Борисом Ельциным в храме Христа Спасителя, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Донской

У Александра Лукашенко трое детей. Старший сын, Виктор,— в прошлом помощник президента и член Совета безопасности, средний сын, Дмитрий, политикой не занимается, младшего — Николая (на фото слева) — президент часто берет с собой на международные встречи&lt;br> На фото: певец Николай Басков (справа) и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном на фестивале «Славянский базар» в Витебске, 2008 год

У Александра Лукашенко трое детей. Старший сын, Виктор,— в прошлом помощник президента и член Совета безопасности, средний сын, Дмитрий, политикой не занимается, младшего — Николая (на фото слева) — президент часто берет с собой на международные встречи
На фото: певец Николай Басков (справа) и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном на фестивале «Славянский базар» в Витебске, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Антон Мотолько  /  купить фото

За годы правления Александра Лукашенко Белоруссия и Россия стали взаимодействовать в рамках Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ)&lt;br> На фото: совместное фотографирование глав государств—членов ОДКБ в Кремле, 2008 год

За годы правления Александра Лукашенко Белоруссия и Россия стали взаимодействовать в рамках Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ)
На фото: совместное фотографирование глав государств—членов ОДКБ в Кремле, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Там, где в военных вложишь, там и отдача будет»&lt;br> По словам Александра Лукашенко, он носит воинское звание подполковника. При этом он является главнокомандующим белорусской армией&lt;br> На фото: с сыном Колей и президентом РФ Дмитрием Медведевым, 2009 год

«Там, где в военных вложишь, там и отдача будет»
По словам Александра Лукашенко, он носит воинское звание подполковника. При этом он является главнокомандующим белорусской армией
На фото: с сыном Колей и президентом РФ Дмитрием Медведевым, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На корте, 2010 год

На корте, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Васильев  /  купить фото

«Белорусы собрали в себе все лучшее от русских, поляков, украинцев, евреев. Поэтому белорусы и умные. Я даже не про себя, я про белорусов. Я украинец больше, наверное»&lt;br> На фото: на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в санатории «Русь», 2013 год

«Белорусы собрали в себе все лучшее от русских, поляков, украинцев, евреев. Поэтому белорусы и умные. Я даже не про себя, я про белорусов. Я украинец больше, наверное»
На фото: на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в санатории «Русь», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Белоруссии — частый гость в Кремле&lt;br> На фото: перед началом заседания Высшего госсовета Союзного государства, 2013 год

Президент Белоруссии — частый гость в Кремле
На фото: перед началом заседания Высшего госсовета Союзного государства, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь»&lt;br> В 2014 году в столице Белоруссии представители трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ) подписали Минские соглашения, завершившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. В 2015-м там же состоялась встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франции)&lt;br> На фото: с президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным перед началом саммита в «нормандском формате», 2015

«Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь»
В 2014 году в столице Белоруссии представители трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ) подписали Минские соглашения, завершившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. В 2015-м там же состоялась встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франции)
На фото: с президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным перед началом саммита в «нормандском формате», 2015

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

По инициативе Александра Лукашенко в Белоруссии была реализована «Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы», в результате которой по всей стране на базе деревень и поселков было создано множество агрогородков&lt;br> На фото: сбор урожая картофеля на территории официальной резиденции Дрозды, 2015 год

По инициативе Александра Лукашенко в Белоруссии была реализована «Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы», в результате которой по всей стране на базе деревень и поселков было создано множество агрогородков
На фото: сбор урожая картофеля на территории официальной резиденции Дрозды, 2015 год

Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

В 2021 году вместе с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко утвердил 28 союзных программ интеграции двух стран, направленных в том числе на создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, формирование единой аграрной и промышленной политики&lt;br> На фото: на заседании Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в «Экспоцентре», 2017 год

В 2021 году вместе с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко утвердил 28 союзных программ интеграции двух стран, направленных в том числе на создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, формирование единой аграрной и промышленной политики
На фото: на заседании Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в «Экспоцентре», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю один»&lt;br> Хоккей с шайбой — одно из основных увлечений Лукашенко. Он регулярно тренируется во Дворце спорта&lt;br> На фото: с президентом России Владимиром Путиным в Красной Поляне, 2020 год

«Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю один»
Хоккей с шайбой — одно из основных увлечений Лукашенко. Он регулярно тренируется во Дворце спорта
На фото: с президентом России Владимиром Путиным в Красной Поляне, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2020 году после оглашения результатов выборов в Белоруссии несколько месяцев шли масштабные акции протеста с требованием отставки президента. По данным белорусских правозащитных организаций, были задержаны 35 тыс. человек. Александр Лукашенко убежден, что в случае его ухода ситуация в стране «была бы хуже, чем на Украине»&lt;br> На фото: президент Белоруссии c автоматом Калашникова, 2008 год

В 2020 году после оглашения результатов выборов в Белоруссии несколько месяцев шли масштабные акции протеста с требованием отставки президента. По данным белорусских правозащитных организаций, были задержаны 35 тыс. человек. Александр Лукашенко убежден, что в случае его ухода ситуация в стране «была бы хуже, чем на Украине»
На фото: президент Белоруссии c автоматом Калашникова, 2008 год

Фото: AP

На новогоднем балу для молодежи в Минске, 2020 год

На новогоднем балу для молодежи в Минске, 2020 год

Фото: Pavel Orlovski / BelTA Pool Photo / AP

В последние годы белорусский президент вместе с российским коллегой часто посещает остров Валаам: в 2019, 2023, 2024 и 2025 годах&lt;br> На фото: лидеры двух стран в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре преподобных Сергия и Германа, 2023 год

В последние годы белорусский президент вместе с российским коллегой часто посещает остров Валаам: в 2019, 2023, 2024 и 2025 годах
На фото: лидеры двух стран в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре преподобных Сергия и Германа, 2023 год

Фото: пресс-служба президента РФ

На церемонии открытия мемориала «В память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны» в Ленинградской области, 2024 год

На церемонии открытия мемориала «В память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны» в Ленинградской области, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча Александра Лукашенко в аэропорту Казани перед XVI саммитом БРИКС, 2024 год

Встреча Александра Лукашенко в аэропорту Казани перед XVI саммитом БРИКС, 2024 год

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Белоруссии награжден многими российскими наградами. В частности, орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001) и Александра Невского (2014). В 2024 году президент РФ вручил ему орден Апостола Андрея Первозванного (на фото)

Президент Белоруссии награжден многими российскими наградами. В частности, орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001) и Александра Невского (2014). В 2024 году президент РФ вручил ему орден Апостола Андрея Первозванного (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски… Но пока не получается»&lt;br> В августе 2025 года белорусский лидер заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок

«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски… Но пока не получается»
В августе 2025 года белорусский лидер заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Ему звоню и говорю: “Владимир Владимирович, вот такая проблема”»&lt;br> В августе 2025 года в интервью американскому журналу Time господин Лукашенко дал понять, что никто «ни внутри страны, ни из-за ее пределов» не разговаривает с Владимиром Путиным столь же откровенно, как он&lt;br> На фото: с президентом РФ во время посещения Смоленского скита на Валааме, 2025 год

«Ему звоню и говорю: “Владимир Владимирович, вот такая проблема”»
В августе 2025 года в интервью американскому журналу Time господин Лукашенко дал понять, что никто «ни внутри страны, ни из-за ее пределов» не разговаривает с Владимиром Путиным столь же откровенно, как он
На фото: с президентом РФ во время посещения Смоленского скита на Валааме, 2025 год

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы... Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало»&lt;br> На фото: с композитором Юрием Антоновым на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске

«Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы... Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало»
На фото: с композитором Юрием Антоновым на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

