Эйсмонт: встреча Лукашенко и Путина в Пекине длилась до глубокой ночи

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Пекине 2 сентября была продолжительной. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. По ее словам, переговоры продлились несколько часов

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент России Владимир Путин

«А, на минуточку, уже рано утром президент выезжал на парад, — сказала госпожа Эйсмонт в интервью телеканалу «Первый информационный» (цитата по ТАСС). — Это яркий пример, каким насыщенным был рабочий график у нашего президента».

Встреча Александр Лукашенко и Владимира Путина началась около 23 часов по местному времени и завершилась около 2 часов ночи, уточнила госпожа Эйсмонт. Она напомнила, что в начале августа президенты встречались на Валааме, и подчеркнула, что у них всегда есть темы для обсуждения.