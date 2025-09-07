Ремонт объездной дороги в Каменке КБР завершат в октябре

В Каменке Кабардино-Балкарии ремонт объездной дороги планируют завершить в октябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Протяженность дороги составляет 2 км. Готовность работ оценивают на 90%. Подрядчик завершает укладку верхнего слоя асфальта и обустройство тротуаров, вдоль объекта уже установили наружное освещение. В ближайшее время дорожники приступят к нанесению разметки, а затем оборудуют участок элементами безопасности.

Константин Соловьев