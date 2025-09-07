В Кузбассе водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали три школьницы

Водитель без прав стал виновником аварии, в которой пострадали три школьницы в Кемеровской области. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 2:30 ночи на 17 км дороги Белово - Коновалово – Прокопьевск. Mazda Demio вылетела с трассы и перевернулась. Водителя иномарки и четырех его пассажиров, в том числе трех школьниц в возрасте 14 и 15 лет, доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Трех пострадавших госпитализировали, двух отпустили домой под наблюдение врачей.

Расследование установило, что за рулем Mazda находился 22-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Автомашину он приобрел незадолго до ДТП. На водителя составили сразу несколько административных протоколов. Кроме того, наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию детей грозит родителям школьниц, находившихся в машине.

Илья Николаев