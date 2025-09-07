В Свердловской области открылась первая в регионе научная детская площадка

В Краснотурьинске (Свердловская область) открыли первую в регионе научную детскую площадку, ставшую частью проекта «Десятилетия науки и технологий», объявленного президентом Владимиром Путиным. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, это пилотный проект в Свердловской области, направленный на создание условий для развивающего досуга детей.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Площадка, созданная в рамках реконструкции средней школы № 2, состоит из двух игровых комплексов: «Научная станция» и «Солнечная система». «Научная станция» предлагает детям познакомиться с астрономией, биологией, механикой, математикой и физикой через интерактивные панели и информационные стенды. «Солнечная система» представляет собой космическую модель, которую дети могут изучать.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отметил, что Средний Урал всегда был индустриальным центром, и научные исследования играли важную роль в развитии региона. Он подчеркнул, что создание таких площадок — это инвестиция в будущее, и важно, чтобы наука была интересна детям с раннего возраста.