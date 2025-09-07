В Удмуртии нашли потерявшихся в лесу двух женщин и ребенка

Троих грибников, потерявшихся в районе СНТ «Ружейник» вечером 6 сентября, нашли, сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии. В числе найденных две женщины 1945 и 1977 г. р. и мальчик 2014 г. р.

«Ситуация была непростой. Женщина 1945 г. р. сильно ослабла и не могла самостоятельно передвигаться по лесу. Нашим спасателям пришлось эвакуировать ее на носилках»,— говорится в сообщении. Поиски завершились благополучно.

В региональном ГУ МЧС добавили, что всего за 6 сентября поступило пять сообщении о потерявшихся в лесу. С 5 сентября продолжаются поиски мужчины 1958 г. р. вблизи СНТ «Италмас» в Глазовском районе.