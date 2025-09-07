ЦУР назвал дипфейком кадры заявления главы Удмуртии о комитете «Нет войне»

Видеозапись, на которой якобы глава Удмуртии Александр Бречалов говорит о вступлении в комитет «Нет войне» и поддержке этого движения президентом, является дипфейком. Достоверность распространяемых в соцсетях кадров опроверг региональный ЦУР. «Очевидно, что видео создано с помощью нейросетей и является дипфейком. То, что видео фейковое, заметно по несвойственной тексту динамике речи.

Администрация главы и правительства никогда не распространяет видеозаявления от имени главы региона, снятое в таком формате — крупным планом. Низкое качество видео также говорит о том, что это фейк»,— рассказала руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина. Напомним, количество «активно циркулирующих» региональных фейков за последние три года снизилось в шесть раз: если в 2022 году ЦУР Удмуртии фиксировал 68 подобных фальшивых сообщений, то за восемь месяцев 2025 года — лишь 11.

После атаки БПЛА на ижевское оборонное предприятие 1 июля в соцсетях распространялся еще один дипфейк с главой Удмуртии. На кадрах якобы господин Бречалов заявлял о 65 погибших в результате нападения и приостановке завода. Видеозапись была сгенерирована нейросетями.