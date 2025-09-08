Снижение ставок поддерживает новостройки

В августе 2025 года петербургские застройщики ввели 92,1 тыс. кв. м жилья, вдвое меньше прошлогоднего показателя. К 1 сентября в городе сдали более 1,5 млн кв. м жилой недвижимости — в 2024-м показатель был почти на 300 тыс. кв. м больше. При этом девелоперы сообщают о заметном увеличении спроса на квартиры в новостройках, что, по их словам, связано со снижением ключевой ставки и последовавшим за этим уменьшением рыночных ставок по ипотеке.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Несмотря на небольшой объем ввода жилья за август опрошенные девелоперы отмечают рост объема продаж

По информации комитета по строительству, в августе строители сдали новое жилье только в трех районах города. Больше всего ввели в Выборгском районе в одном доме на 839 квартир общей площадью более 33,3 тыс. кв. м. В Приморском районе построили 577 квартир в доме общей площадью около 32 тыс. кв. м. В Кировском районе сдали в эксплуатацию 10,5 тыс. кв. м жилья. В секторе индивидуального жилищного строительства (ИЖ) в Санкт-Петербурге было введено 16,1 тыс. кв. м. В августе прошлого года девелоперы построили 194 тыс. кв. м жилых помещений. На 1 сентября 2025 года в Северной столице сдано 1,544 млн кв. м жилья, притом что в 2024-м к тому же моменту девелоперы ввели в эксплуатацию более 1,807 млн кв. м в новостройках.

Несмотря на небольшой объем ввода жилья за август, опрошенные девелоперы отмечают рост объема продаж. Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов рассказал «Ъ-СПб», что относительно августа прошлого года продажи компании в финансовом выражении выросли на 18%. По данным «Главстрой Санкт-Петербург», в прошлом месяце рынок массового жилья продемонстрировал положительную динамику: спрос вырос на 6% относительно июля и на 26% в сравнении с августом 2024 года.

Коммерческий директор LAR Development (входит в ГК «Запстрой») Евгений Бескровный отмечает, что в проектах компании вырос бизнес-класс: количество сделок оказалось на 30% выше по сравнению с июлем и по отношению к августу прошлого года. По проектам комфорт-класса «Запстроя» зафиксирован рост спроса почти вдвое больше, чем в июле. Коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова говорит, что объем продаж группы в Ленобласти тоже превысил показатели августа 2024-го более чем в два раза.

В проектах GloraX в городе и области в прошлом месяце продажи выросли на 13% год к году и на 29% по сравнению с июлем. «Мы связываем рост продаж с несколькими факторами,— объясняет президент GloraX Дмитрий Кашинский.— Завершился сезон отпусков, когда покупательская активность была снижена. Укрепление курса рубля и снижение ставок по банковским депозитам приводит к перетоку средств граждан в недвижимость».

Кроме этого, продолжает господин Кашинский, с началом делового сезона на рынок вернулись инвесторы в апартаменты: в GloraX наблюдают существенный рост сделок в этом сегменте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Господин Бескровный делится наблюдениями о том, что на рынке существенно изменились инструменты покупки, что вполне объяснимо с точки зрения текущих реалий в экономике страны. «Если годом ранее основная часть сделок проходила с использованием ипотеки, то в этом году — с различными видами рассрочки. Главным образом покупателей интересует краткосрочный период — на время строительства. В целом динамика, безусловно, позитивная: мы видим постепенное возвращение покупательской активности на рынок»,— констатирует девелопер.

Господин Софронов полагает, что на спрос влияет строительная готовность, но и ограничения спроса связаны с этим фактором: в сданных в эксплуатацию домах витрина предложения все меньше. «Покупатели рассчитывают на рост доступности ипотеки в ближайшем будущем. Ключевая ставка, которая снизилась на 2 п. п., разумеется, еще не вернула в игру рыночную ипотеку. Но вместе с этим растет интерес со стороны покупателей, наиболее мотивированных на покупку. Они видят в тенденции со снижением ключевой ставки возможность сделать рефинансирование в близкой перспективе»,— обозначает тенденции эксперт.

Коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей Бушуев говорит, что сегодня покупатели ведут себя рационально: внимательно следят за изменением ставок и все чаще выбирают проекты с наиболее привлекательными ипотечными условиями. «Мы ожидаем, что осенью снижение ключевой ставки продолжится, что поддержит спрос. Если в среднесрочной перспективе ставка стабилизируется в диапазоне 14–15%, это приведет к дальнейшему снижению доходности вкладов и усилит переток сбережений в недвижимость. Существенное оживление на рынке возможно при рыночной ипотеке на уровне 14–15%. Для этого ключевая ставка должна опуститься до 12–13%. Тогда покупательский спрос будет стимулироваться не только льготными, но и рыночными продуктами, что приведет к формированию более устойчивой структуры рынка»,— рассуждает он.

Господин Бескровный обращает внимание, что застройщики еще не начали повышение цен, которое обязательно начнется при росте покупательской активности. «Мы можем увидеть более позитивную ценовую динамику, думаю, уже в самое ближайшее время. Это уже неоднократно показывала история рынка»,— предупреждает представитель LAR Development. Коммерческий директор ГК «ПСК» заявляет, что в компании пока не ждут всплеска продаж.

Госпожа Орлова характеризует текущее настроение покупателей как уверенно оптимистическое: «Летом, особенно в августе, рынок ощутил возврат отложенного спроса: клиенты, интересовавшиеся проектами зимой и весной, активизировались и заключали сделки. Важную роль сыграли и позитивные сигналы регуляторов: снижение ключевой ставки и продление повышенных компенсаций банкам по сделкам с льготной ипотекой. Ставки по рыночной ипотеке остаются высокими и малодоступными для массового покупателя, но наметившийся тренд принес определенное оживление и рынку, и покупателям».

Вице-президент по продажам и сервису группы RBI Дмитрий Фалкин считает, что условия ипотеки становятся не столько комфортными, сколько хотя бы приемлемыми при ставке ЦБ 12% и менее. «Пока ставки не опустились до этого уровня, наиболее востребованным и фактически единственным для Москвы и Петербурга ипотечным инструментом остается семейная ипотека. И конечно, застройщики заинтересованы и в том, чтобы предлагать клиентам гибкие программы рассрочек, которые сегодня занимают до 40–50% от объема сделок»,— заключает девелопер.

Александра Тен