Обыски прошли у гендиректора «Биклевер Финанс» по делу о финансовых махинациях

Следователи провели обыски в доме гендиректора компании «Биклевер Финанс» Яны Скоковой, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Госпожа Скокова обвиняется в неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) и в переводе денежных средств на счета нерезидентов с помощью подложных документов (ч.3 ст.193.1 УК РФ).

ТАСС уточнил, что согласно материалам дела, которые имеются в распоряжении агентства, те же преступления вменяют второму гендиректору компании Юлии Байтюль, которая находится сейчас под арестом по решению Дорогомиловского районного суда.