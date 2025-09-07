Вотумная бомба во французском парламенте

Объявив о проведении голосования о доверии в Национальной ассамблее 8 сентября, Франсуа Байру сделал ставку, которую большинство наблюдателей называют самоубийственной. Правительство держится на волоске: практически все партии, не входящие в коалицию, дали понять, что отправят кабинет министров в отставку. О том, чем может обернуться голосование в парламенте, — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

74-летний опытный политик Франсуа Байру, возглавивший правительство после падения Мишеля Барнье в декабре прошлого года, пытался предупредить вотум недоверия вотумом доверия. В ходе пресс-конференции 25 августа он подчеркнул, что речь идет о спасении экономической системы Франции. Он начал консультации со всеми партиями оппозиции. Однако не нашел общий язык ни с кем, кроме, возможно, правых «Республиканцев», представленных в правительстве.

Социалисты устами первого секретаря Оливье Фора заявили, что не дадут ему никакой карт-бланш. Крайне правые во главе с Марин Ле Пен настроены так же решительно. «Он сам так хотел», — объясняет лидер партии, добавляя, что премьер-министр не прислушался к реальным предложениям экономии, которые сделало ему «Национальное объединение» (RN): урезать траты на иммиграцию и социальную помощь иностранцам и прекратить отдавать деньги объединенной Европе. Мирные соглашения и с социалистами, и с лепенистами разорваны; ни с той, ни с другой стороны премьер-министру не стоит ждать пощады.

С 8 сентября Франция окажется перед развилкой дорог, способных определить её путь не только на осень, но и на всю оставшуюся часть президентского срока Эмманюэля Макрона.

Возможных сценариев всего четыре: сохранение Байру, назначение нового премьера, роспуск Национальной ассамблеи, президентская отставка.

Каким-то чудом премьер все-таки может сохранить кресло. Для этого ему необходимо склонить часть депутатов на свою сторону — прежде всего в рядах ультраправых. Взамен он должен будет сделать «Национальному объединению» важные уступки: отмену государственной медицинской помощи мигрантам или сокращение взносов Франции в бюджет ЕС. Но даже эта частная победа уже кажется для Ле Пен слишком малой.

Наиболее вероятный исход — поражение Байру. Никогда прежде в Пятой республике глава правительства не оступался на голосовании о доверии, и это уже само по себе станет событием историческим.

В таком случае премьер будет вынужден подать в отставку, а президенту придется искать ему замену.

Но кого примет Национальная ассамблея? В опросе Odoxa–Backbone Consulting называют имя министра обороны Себастьена Лекорню (18%), который давно мечтает занять должность премьера. Но он слишком близок к президенту Макрону и слишком уж непохож на фигуру, приемлемую для левых. Те же проблемы у нынешнего министра юстиции Жеральда Дарманена (26%). Непримиримый глава МВД Брюно Ретайо (33%) ненавидим левыми, а крайне правым кажется слишком умеренным. Кандидатура председателя «Национального объединения» Жордана Барделлы в опросах лидирует с 36%.

Социалисты, экологи и коммунисты уже с радостью заявили о готовности «нести ответственность» и сформировать правительство из своих сторонников. Однако даже лучший из результатов для левых политиков — 24% у бывшего министра правительства Франсуа Олланда Бернара Казнева и 19% у самого Франсуа Олланда. Остается также вариант «технического» кабинета — правительства из высокопоставленных чиновников, способных поддерживать режим управления страной, пока рак на горе не свистнет или не произойдут какие-либо реальные перемены.

Если Байру падет, у Макрона остается право на роспуск Национальной ассамблеи. Президент вернул себе эту возможность еще в июле и уже сталкивался с соблазном прибегнуть к статье 12 Конституции.

Правда, в своих интервью он уверял, что не желает снова идти по пути досрочных выборов. Но в случае парламентского тупика именно такая мера может показаться единственным выходом.

Министр юстиции Жеральд Дарманен признал: «Эту гипотезу нельзя исключать», хотя и отметил высокую цену, которую заплатит страна. Президентский лагерь опасается, что новое голосование лишь ухудшит его положение в парламенте. Роспуск активно поддерживают левые, считающие, что у их «Нового народного фронта» украли одержанную на прошлых выборах победу.

Еще большие надежды возлагает на досрочные выборы «Национальное объединение», рассчитывающее получить большинство или хотя бы решительно укрепить свои позиции. Согласно опросу Elabe, партия вместе с союзниками из окружения Эрика Сиотти получила бы 31% голосов в первом туре гипотетических выборов, значительно опережая как объединенную левую (23,5%), так и ослабленный блок центра Ensemble (14%). Более того, барьер «республиканского фронта», который в 2024 году сорвал планы националистов, заметно потерял прочность: 57% избирателей сегодня отвергают саму идею такого союза на выборах против RN.

Наименее вероятный, но самый политически взрывоопасный сценарий — уход президента. До сих пор Эмманюэль Макрон раздраженно отбрасывал подобные вопросы, считая их «политической фантастикой». Но после падения правительства внимание автоматически сместится к Елисейскому дворцу. Даже в стане правых звучат голоса в пользу «жеста де Голля» (ушедшего со своего поста в 1969 году после провала референдума о реформе Сената и регионов). Справа «республиканец» Жан-Франсуа Копе призывает президента объявить о досрочном уходе в 2026 году, сразу после муниципальных выборов. Подобный шаг означал бы не только президентские выборы, но и, с большой вероятностью, новые парламентские. Слева Жан-Люк Меланшон не просит, а требует: 23 сентября его партия намерена вновь внести в парламент резолюцию о запуске процедуры импичмента. Весной инициатива провалилась, но «Непокорившаяся Франция» Меланшона не намерена ослаблять давление.

От Эмманюэля Макрона это голосование потребует решительных действий. Либо он сумеет перехватить инициативу, назначив новую команду и сохранив контроль над процессом, либо будет вынужден прибегнуть к мерам, которых сам же хотел избежать. В любом случае 8 сентября обещает войти в учебники истории Пятой республики — как день, когда парламент поставил под вопрос не только правительство, но и всю систему «макронизма».

Алексей Тарханов