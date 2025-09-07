В Чувашии в результате ДТП пострадали два подростка на питбайке

В деревне Пархикасы в Чебоксарском округе Чувашии две девочки-подростка пострадали в ДТП на питбайке. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, 55-летний водитель «Лады Нива» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу питбайку. За рулем последнего находилась 13-летняя девочка, перевозившая 14-летнюю пассажирку. Обе девочки не носили защитные шлемы.

Пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу для обследования и лечения. У 13-летней водительницы диагностировали ушибленную рану головы, а у пассажирки — перелом голени. Водитель «Лады Нива» был трезв.

Влас Северин