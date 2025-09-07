Кассационный суд смягчил приговор экс-директору новосибирского МП «Метро МиР»

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) смягчил приговор бывшему директору новосибирского муниципального предприятия (МП) «Метро МиР» Александру Мысику по делу о превышении должностных полномочий. Экс-чиновнику отменили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в сфере проектирования, строительства и эксплуатации подземных объектов, инженерных комплексов и систем жизнеобеспечения сроком на два года. Основное наказание в виде полутора лет условно оставлено без изменения, следует из опубликованного решения.

Согласно фабуле дела, директор «Метро Мир» подписал акт о технологическом присоединении к централизованной системе водоотведения детского сада, при этом работы фактически проведены не были. В результате эксплуатация здания детсада с недостроенной ливневой канализацией привела к затоплению территории, образованию на ней провалов.

В декабре 2024 года Дзержинский райсуд Новосибирска признал Александра Мысика виновным в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ) и приговорил к полутора годам условно. Также ему установили двухлетний запрет на занятие определенной деятельностью.

Александр Мысик настаивает на своей невиновности. Его защита сначала оспорила приговор в Новосибирском областном суде, но он 7 апреля 2025 года оставил решение без изменения. Затем последовало обращение в кассационный суд.

Сейчас в производстве новосибирского суда находится второе дело Александра Мысика. Следствие вменяет ему превышение полномочий при строительстве дорожной инфраструктуры к новой ледовой арене и причинении ущерба на 480 млн руб.

Илья Николаев