Кристиян Бистрович пополнил состав «Акрона»

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович стал новым игроком «Акрона», перейдя в статусе свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Воспитанник «Славен Белупо» ранее выступал за московский ЦСКА, где провел семь лет. За это время он сыграл 127 матчей, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач. Он стал серебряным и бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ), а также выиграл Кубок России и Суперкубок России. Во время контракта с армейцами Бистрович пять раз отправлялся в аренду, сыграв 96 матчей в Турции, Италии, России и Нидерландах.

В прошлом сезоне Кристиян Бистрович принял участие в 31 матче за ЦСКА, забив два гола. Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отметил, что хорватский полузащитник обладает высоким уровнем мастерства и может стать лидером команды. «Мы на него очень рассчитываем и понимаем, что для нас это очень серьезное усиление»,— сказал наставник тольяттинской команды.

Андрей Сазонов