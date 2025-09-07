На строительство учебной базы ДОСААФ в Казани выделили 150 млн рублей
В Казани на строительство учебно-материальной базы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) выделили 150 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Фото: Проектная документация на портале госзакупок
Проект включает постройку автодрома и двухэтажного здания на улице Революционной. Планируется благоустройство территории, включая проезды, тротуары и площадку для твердых бытовых отходов. Также подрядчик должен выполнить возведение навесов, склада и монтаж наружного освещения. Срок завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию установлен до 31 мая 2026 года.
Финансирование поступит из регионального бюджета. Заказчиком выступает компания Главинвестстрой Татарстана.