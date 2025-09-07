Пожарные Кабардино-Балкарии потушили 22 возгорания за сутки

За сутки в Кабардино-Балкарии ликвидировали 22 возгорания общей площадью почти 22 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В тушении задействовали 140 человек и 28 единиц техники. Крупнейшее возгорание произошло в Прохладненском районе в станице Екатериноградской, где огонь уничтожил сухую траву на открытой территории площадью 3 тыс. кв. м.

Спасательные службы провели одну поисково-спасательную операцию. На туристических маршрутах республики зафиксированы 33 группы общей численностью 158 человек.

В Кабардино-Балкарии сегодня, 7 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит до +27°С, в горных районах — от +4 до +20°С.

Константин Соловьев