В Казани за сутки произошло 155 ДТП, два человека пострадали

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 155 аварий, в двух из них пострадали 2 человека. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

За сутки задержаны 6 водителей в состоянии опьянения и 2 человека без прав. К административной ответственности привлечен 1 пользователь электросамоката за нарушения ПДД. В территориальные отделы полиции доставлены 2 гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Сотрудники ГИБДД оформили 68 случаев через центры обработки ДТП и 24 аварии непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин