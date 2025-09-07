Бывший начальник угрозыска Прикамья возглавил АО «Медисорб»

Экс-начальник уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Белкин назначен единоличным исполнительным органом АО «Медисорб». По данным СПАРК-Интерфакс, изменения в ЕГРЮЛ внесены 5 сентября. Ранее АО управлялось ООО «МС Групп». Уточняется, что господин Белкин возглавил предприятие в должности руководителя по защите государственной тайны.

Господин Белкин уволился из органов внутренних дел в сентябре 2023 года и вскоре трудоустроился на должность директора по безопасности АО «Медисорб».

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. Это всем известные цитрамон, анальгин, парацетамол, ибупрофен и другие. Помимо анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании более 500 человек.