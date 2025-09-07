В преддверии 1 сентября посещаемость пермских ТЦ выросла на 6%

В компании Focus Technologies сообщают о росте посещаемости торговых центров Пермского края в последнюю неделю августа (с 25 по 31 августа). По данным аналитиков компании, Mall Index (отражает число посетителей на 1 кв. м) ТЦ Прикамья по итогам последней недели августа вырос на 6% по сравнению с предыдущей. Относительно прошлогоднего уровня Mall Index региональных ТЦ оказался выше на 1%.

В объектах малого и среднего формата количество посетителей увеличилось на 7% к прошлой неделе и осталось сопоставимым с аналогичной неделей прошлого года. В крупных ТЦ края посещаемость выросла на 3% за неделю и превысила прошлогодний уровень на 2%. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев объясняет это тем, что в знаковые периоды потребитель чаще обращается к объектам с максимальной комплексностью и широтой предложения, что способны обеспечить именно крупноформатные ТЦ.

Напомним, что на фоне трансформации поведения покупателей – их переориентации на покупки в формате онлайн – посещаемость торговых центров падает. Однако праздничные дни и время подготовки к новому учебному году становятся периодами пиков потребительской активности и посещаемости ТЦ.