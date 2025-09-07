Песков: Бразилия использует БРИКС для выработки позиции по тарифным войнам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Бразилии Лулы да Силвы провести внеочередной саммит БРИКС для обсуждения торговой политики США.

«Конечно, они (Бразилия,— "Ъ") задействуют все возможные механизмы международного взаимодействия, в том числе такой важной для всех стран-участниц, как БРИКС, с тем, чтобы обсудить подобную ситуацию и выработать единый подход, обменяться мнениями»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

В 2025 году Бразилия председательствует в БРИКС. В начале сентября Лула да Силва сообщил о планах созвать виртуальную встречу глав стран объединения для обсуждения тарифной политики президента США Дональда Трампа.