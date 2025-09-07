Опрос Russian Field предрекает ЕР уверенную победу на новосибирских выборах

«Единая Россия» — фаворит избирательных кампаний 2025 года в заксобрание Новосибирской области и совет депутатов города Новосибирска. Об этом говорят цифры опроса (есть у «Ъ»), проведенного исследовательским центром Russian Field.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Инициативное исследование проводилось 1-4 сентября 2025 года среди жителей Новосибирской области и регионального центра. В телефонном опросе приняло участие 1,8 тыс. респондентов. Максимальная погрешность — не выше 2,3%.

Респондентам Новосибирской области был задан вопрос: «Если бы выборы в законодательное собрание Новосибирской области проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?».

Единороссы с результатом 45,9% лидируют в «чистых» рейтингах — без учета затруднившихся ответить (13%) и не намеренных голосовать (9,8%). У КПРФ в этом опросе 13,4%, ЛДПР — 13%, «Новых людей» — 11,4%, «Партии пенсионеров» — 7%, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,7%, «Зеленых» — 1,8%, «Родины» — 0,6%.

Жителям Новосибирска социологи предложили ответить на вопрос: «Если бы выборы в совет депутатов города Новосибирска проходили в ближайшее воскресенье, за кандидата от какой из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?». Без учета затруднившихся ответить (15,4%) и не намеренных голосовать (11,9%) «Единая Россия» получила поддержку 44,2% респондентов, КПРФ — 16,5%, «Новые люди» — 15,1%, ЛДПР — 12%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,3%, «Партия пенсионеров» — 3,7%, самовыдвиженцы — 0,7%, «Родина» — 0,4%.

Голосование на выборах пройдет с 12 по 14 сентября. В заксобрание по партспискам будут избраны 38 из 76 депутатов областного парламента, еще 38 — в одномандатных округах. Депутаты горсовета избираются в 50 одномандатных округах.

Михаил Кичанов