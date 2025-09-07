Главный нытик, оттепельное кино и концерт «Смешариков»

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о кино, ядерной медицине и квартале «Красный Просвещенец», состоится фестиваль науки «Кстати 80» и концерт группы «СмешBand». Музей моды и портновского искусства представит подиумный спектакль «Стиль Надежды», а «Театр на Счастливой» — «Прибайкальскую кадриль». Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

8 сентября в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Сормовский» на улице Коминтерна, 105 покажут фильм-оперу итальянского режиссера Франко Дзеффирелли «Травиата», снятый в 1982 году по одноименной опере Джузеппе Верди на сюжет драмы Дюма-сына «Дама с камелиями». Это история о заведомо обреченной любви между смертельно больной парижской куртизанкой Виолеттой Валери и молодым аристократом Альфредом Жермоном. Главные роли исполнят оперные певцы Тереза Стратас и Пласидо Доминго. Сеанс начнется в 19:00, билет стоит 600 руб.

9 сентября в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля) киновед, куратор кинопрограммы Третьяковской галереи Иван Лабутин прочитает лекцию «Соцреализм и оттепельное кино». Он расскажет о темах и образах, характерных для кино того времени, кардинальных различиях фильмов из разных союзных республик и взлете жанрового кино. Также речь пойдет о поисках нового киноязыка для обсуждения ранее табуированных тем и о том, как поэтический энтузиазм сменился той же тревожностью, которую испытывали западные режиссеры. Лекция начнется в 19:00, для участия нужно зарегистрироваться.

Парк «Швейцария» после реконструкции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Парк «Швейцария» после реконструкции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

10 сентября на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 состоится мастер-класс «Сказочный мир муми-троллей». Участники нарисуют персонажей на спилах дерева. Встреча начнется в 15:00. Билет стоит 500 руб.

11 сентября в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 пройдет лекция «Красный Просвещенец: окно в историю». Координатор движения «Том Сойер Фест — Красный Просвещенец» Марианна Любимова расскажет о прошлом, настоящем и будущем уникального квартала на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Начало в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

11 сентября в концертном зале «МТС Live Холл» на Октябрьской площади состоится премьера подиумного спектакля «Стиль Надежды», посвященного жизни и наследию русского модельера Надежды Ламановой. Модный показ соединится в постановке с театральной драмой, музыкой и хореографией. Свои коллекции одежды представят современные дизайнеры, работающие с национальными культурными кодами. Спектакль начнется в 19:00, билеты — от 500 руб. до 5 тыс. руб.

Посетители выставки «Мечты о доме» в Арсенале

Фото: vk.com / pushkinmuseum_volga Посетители выставки «Мечты о доме» в Арсенале

Фото: vk.com / pushkinmuseum_volga

12 сентября в Арсенале пройдет концерт «Практики домашнего музицирования: XXI век». В залах выставки «Мечты о доме» выступит нижегородский музыкант Aeger Smoothie (Михаил Пиняев), создающий абстрактные аудиовизуальные работы. Экспериментальную электронную музыку дополнит видеопроекция с макросъемкой природных объектов, сделанной исполнителем. Мероприятие начнется в 20:00, билет стоит 400 руб.

12 и 13 сентября в городе пройдет фестиваль науки «Кстати 80», в этот раз посвященный 80-летию атомной промышленности России. В первый день основная часть мероприятия пройдет в центре «КУПНО.Старт» на улице Рождественская, 17. В программе — пешая экскурсия по кремлю, ток-шоу «Язык Эйнштейна», «Наука в мемах» и «Квадрат эволюции». На второй день фестиваль переместится в Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б. Там пройдет мастер-класс «Атомы вдохновения», интеллектуальная детективная игра «Дело №80: урановый проект», лекция на тему ядерной медицины, разбор спин-оффа сериала «Теория большого взрыва» и научно-популярное ток-шоу «Science move». Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться.

Выступление группы «СмешBand» на «Выкса-фестивале»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Выступление группы «СмешBand» на «Выкса-фестивале»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

13 сентября в концертном зале «МТС Live Холл» состоится концерт группы «СмешBand», которую собрали композиторы мультсериала «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев. Озвучивающие персонажей артисты вместе с джазовыми и рок-музыкантами исполнят песни «Баламут и обормот», «От винта», «Бедненький больной», «Мы не смеемся» и другие хиты. Концерт начнется в 18:00. Билеты — от 2,5 до 7 тыс. руб.

13 сентября в «Театре на Счастливой» на улице Дьяконова, 1E — премьера спектакля Павла Ушакова «Прибайкальская кадриль» по мотивам одноименной пьесы драматурга Владимира Гуркина, автора пьесы «Любовь и голуби». Действие разворачивается в маленьком поселке на берегу Байкала. Две женщины устали от своих мужей и решили поменяться ими. К чему это приведет? Узнать ответ можно в 18:00 в субботу. Билеты стоят 900 руб. и 1,2 тыс. руб.

13 сентября во Дворце культуры автозавода на улице Героя Смирнова, 12 состоится рок-опера Ольги Вайнер «Орфей». Сюжет основан на древнегреческом мифе о певце и поэте, который спустился в царство мертвых, чтобы вернуть супругу, умершую от укуса змеи. Роль Орфея исполнит Евгений Кириллин, роль Эвридики — Дарья Бурлюкало. Опера начнется в 18:00, билеты — от 2,1 до 6,5 тыс. руб.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

13 сентября в «Нетеатре» на улице Большая Покровская, 4Д пройдет квартирник «НеОскар», приуроченный к пятнадцатилетию проекта. Премии будут вручать актерам в номинациях «Главный нытик спектаклей», «Лучший каскадерский этюд без страховки», «За самое долгое чаепитие» и других. Также в программе — песни, сценки и байки. Мероприятие начнется в 18:00, билеты — от 800 руб. до 1 тыс. руб.

13 и 14 сентября в католическом храме на улице Студеная, 10Б пройдут два органных концерта. В 17:00 в субботу Виктория Гамазова исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, а в 14:00 в воскресенье проведет беседу-концерт «Музыкальные откровения» и сыграет музыку барокко и романтизма. Билеты — от 900 руб. до 1,8 тыс. руб.

14 сентября во Дворце культуры автозавода пройдет спектакль Романа Самгина «Пигмалион, или Моя прекрасная леди» по мотивам одноименного романа Бернарда Шоу о превращении неотесанной цветочницы в светскую леди. В главных ролях Олеся Железняк и Александр Галибин. Спектакль начнется в 19:00, билеты — от 1,9 до 4,5 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 28 сентября в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыты выставки «Ослепительно черный цвет» Андрея Белле, «На обочине Вселенной» Валентина Самарина, «Печатью слова и штриха» Олега Яхнина и «Лев Бородулин. Спорт». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 4 октября в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Сложная смесь» — спецпроект Первой международной экобиеннале. До 5 октября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Готический ампир. От гравюры к гризайли. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством». До 12 октября в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Как это было… Сергей Сорокин. Живопись». До 19 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова». До 5 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Атом. Будущее», посвященная 80-летию госкорпорации «Росатом». До 9 ноября в «Цехе» на улице Варварская, 32 открыта групповая выставка «Формат был изменен». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Бумага. Смешанная техника».

Подготовила Елена Ковалева