Словакия окажет Украине логистическую помощь в рамках гарантий безопасности

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна не будет размещать войска на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности. При этом он пообещал оказать помощь в логистических вопросах.

«Мы можем помочь в реализации гарантий безопасности, например логистически. Я говорю о логистике — например, об использовании транспортных маршрутов»,— сказал господин Фицо (цитата по Sita). Он напомнил, что уже говорил о нежелании Словакии отправлять войска на Украину президенту страны Владимиру Зеленскому.

Премьер Словакии считает, что первым шагом к урегулированию российско-украинского конфликта должен стать четкий отказ Украины от возможного вступления в НАТО. По его словам, все, кто обещал принять страну в альянс, лгали.