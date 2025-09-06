Греф рассказал о «революции революций» в искусственном интеллекте

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал об автономной организации искусственного интеллекта. Он заявил, что если нейросеть освободить от контролирующих алгоритмов, она сама сможет найти решение задач, причем будет выбирать самые оптимальные пути. Он назвал это «революцией революций».

«Нужно дать машине свободу. И тогда уже нам не нужно говорить ей, как должен быть построен процесс. Ей нужно дать ограничения в рамках свободы. У нас есть законодательство, комплаенс, риски и прочее. Все остальное она вольна делать сама. Да, конечно, нужно будет создавать сетки-цензоры. Но это мы уже умеем делать»,— сказал господин Греф в интервью «Русскому пионеру».

Впрочем, господин Греф добавил, что сейчас в Сбербанке резко увеличили количество людей, которые занимаются безопасностью искусственного интеллекта. В компании занимаются балансом между строгостью ограничений и свободой ИИ. «Все больше и больше проявляется рисков. Как и возможности использования этих гиперумных систем злодеями»,— отметил он.