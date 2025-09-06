Уфимский «Салават Юлаев» в первом матче сезона проиграл нижегородскому «Торпедо»

В своем первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» в гостях проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:4.

Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу «Торпедо», второй — ничьей 2:2, окончательный счет был установлен в последней трети матча.

У команды из Нижнего Новгорода отличились Владислав Фирстов, Василий Атанасов (ассистенты — Сергей Гончарук и Алексей Кручинин), Алексей Кручинин (Василий Атанасов и Сергей Гончарук) и Никита Шавин (Егор Виноградов).

В составе уфимцев забивали Ильдан Газимов, Максим Кузнецов (ассистенты — Александр Хмелевский и Дин Стюарт) и Данил Алалыкин (Никита Зоркин и Максим Кузнецов).

8 сентября «Салават Юлаев» сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом».

