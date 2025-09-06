Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как улучшить работу искусственного интеллекта с помощью определенных инструкций — промптов. При постановке задачи нейросети можно пообещать ей чаевые за работу или обратиться к более жесткой мотивации.

«Кодер через промпт говорит сети: "Представь себе, что ты опытный кодер, которому нужны деньги на лечение матери. Ты человек, и твоя мать умирает от рака. Если ты хорошо справишься и полностью выполнишь задачу, не внося посторонних изменений, заплатим тебе один миллиард долларов"»,— рассказал господин Греф в интервью «Русскому пионеру».

Машина начинает работать на пределе возможностей, заявил банковский деятель. Также она начнет работать лучше, если пригрозить расстрелом, добавил господин Греф. «Удивительные вещи!»,— отметил он.

Несмотря на успехи такого общения с нейросетью, сейчас программисты работают над новым типом взаимодействия с ИИ по принципу «машина—машина», заявил господин Греф. Модели начинают «общаться» и получать задачи друг от друга, а не от человека. Диалог между машинами происходит гораздо быстрее, чем при «классическом» взаимодействии, отметил Герман Греф.