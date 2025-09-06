Между Благовещенском и китайским Хэйхэ запустят маршрут грузовых БПЛА

Проект по созданию в Приамурье хаба беспилотников начнется с маршрута между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Об этом сообщил «РИА Новости» сенатор от Амурской области Артем Шейкин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, по воздушному маршруту через Амур, разделяющий города, будут летать дроны с малогабаритными партиями товаров: медикаменты, почта, продукты питания, комплектующие для предприятий.

«Для бизнеса такой проект позволит в перспективе значительно снизить логистические издержки. Для граждан он также выгоден, ведь это доступ к более быстрой доставке заказов»,— объяснил господин Шейкин.

Дальше проект хаба беспилотников планируют масштабировать на весь Дальний Восток. На данный момент он находится на стадии детальной проработки с федеральными ведомствами.

О проработке проекта с региональными властями ТАСС сообщал в феврале 2025 года. Тогда Артем Шейкин озвучивал концепцию «первого в мире международного БПЛА-моста».