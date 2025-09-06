На Ставрополье намерены создать «умную» транспортную систему за 26,5 млн рублей

Власти Ставропольского края планируют создать Единую интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая будет связывать светофоры, детекторы транспортных потоков им камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает интернет-издание «Победа 26» со ссылкой на портал госзакупок. Уточняется, что затраты на решение такой задачи могут составить 26,5 млн руб. Заявки принимаются до 12 сентября.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В соответствии с условиями контракта, подрядчик должен будет разработать проект, произвести монтаж периферийного оборудования, выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, наладить систему оповещения о вскрытии шкафов дорожных контроллеров с фиксацией времени, проанализировать состояние существующего оборудования и при необходимости заменить его.

Кроме того, победитель тендера должен будет установить светофоры, детекторы, подключить все к электроснабжению и обеспечить пропускную способность арендованных волоконно-оптических каналов не менее 30 Мбит/с.

Ефим Мартов