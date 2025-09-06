Глава парламента Крыма прогнозирует выход региона из дотационности через 5-7 лет

Республика Крым может перестать быть дотационным регионом через 5-7 лет, если вернуть авиасообщение и восстановить полный объем работы курортной сферы. Таким мнением поделился с «РИА Новости» глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, 70 млрд руб. в бюджете республики — дотационные, примерно столько же регион возвращает в федеральный бюджет. В 2014 году, как сообщил господин Константинов, «ситуация была в пять раз хуже».

«Несложный расчет показывает, что это (становление Крыма бездотационным регионом. — "Ъ") будет при нашей жизни»,— сказал глава парламента на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он подчеркнул, что для успешного выхода из финансовой зависимости республике нужно достичь ежегодного показателя в 10 млн отдыхающих.