В Херсонской области погибла местная жительница при налете БПЛА

Город Голая Пристань Херсонской области попал под удар украинских БПЛА, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Погибла местная жительница 1955 года рождения.

Атаке подверглись еще несколько муниципальных округов. В поселке Сивашское повреждены три хозяйственные постройки. Рядом с населенным пунктом загорелся трансформатор. В Бехтерах уничтожен автомобиль. В Раденске загорелась сухая трава, огонь распространился на площадь 35 кв. м. Местным жителям самим пришлось тушить пожар. В Буркутском лесничестве в результате обстрела начался лесной пожар площадью 1,5 га.

Также армия Украина обстреляла населенные пункты Алешки, Геройское, Горностаевку, Заводовку, Казачьи Лагеря, Каховку, Каиры, Новую Каховку, Новую Маячку, Подстепное, Саги, Старую Збурьевку, отметил губернатор.