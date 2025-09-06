В Чувашии в результате ДТП госпитализировали нетрезвого велосипедиста

В Батыревском районе Чувашии в ДТП пострадал нетрезвый велосипедист, его доставили в больницу. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло сегодня, 6 сентября, около 11:45 на 16 км дороги «Цивильск — Ульяновск — Яманчурино». По предварительным данным, мужчина 1957 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Golf на перекрестке.

В результате ДТП велосипедист получил травму головы и был госпитализирован. Водитель иномарки был трезв.

Влас Северин