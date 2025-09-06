На подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о взрывах

В подконтрольной Украине части Запорожской области раздались взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава украинской областной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

Согласно его сообщениям, над различными районами подконтрольной Киеву части региона летят ударные беспилотники. Впервые он написал о взрывах в 19:19 мск.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные украинского ресурса для оповещения населения сообщил, что в некоторых частях Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областей Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве, как пишет агентство, тревога была объявлена в 19:13 мск.