В Йошкар-Оле подростка обвиняют в попытке сбыта наркотиков в крупном размере

Прокуратура Йошкар-Олы признала законным возбуждение уголовного дела против 17-летнего молодого человека за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Марий Эл.

Молодой человек приобрел 12,24 грамма наркотиков и планировал спрятать их в тайники-закладки по городу, однако его задержали сотрудники Управления по контролю за наркотиками МВД по Республике Марий Эл.

Уголовное дело возбуждено по частям 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Прокуратура взяла расследование под контроль.

