Министр торговли сообщил о стабильном интересе БРИКС к технологиям России

Страны БРИКС и государства Глобального Юга заинтересованы в российских технологиях, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Этот интерес остается стабильным даже несмотря на то, что развитие промышленности России происходит под санкционным давлением, сообщил он в интервью «РИА Новости».

Господин Алиханов в апреле также указывал на популярность российских технологий в этих странах. Он говорил, что благодаря этому министерство может помочь российским компаниям не только в научно-исследовательских работах и развитии производства, но и в продвижении технологий на экспорт.

Среди технологий, в которых могут быть заинтересованы страны БРИКС, есть разработки в области искусственного интеллекта, заявлял заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме. У России, по его словам, есть опыт в применении таких систем в различных секторах экономики — от промышленного производства и энергетики до медицины и образовательной сферы.