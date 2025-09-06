Владимир Путин наградил государственными наградами пятерых татарстанцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами граждан за достижения в различных сферах деятельности. Среди награжденных — пятеро жителей Татарстана. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени был удостоен экс-глава Атнинского района Татарстана Габдулахат Хакимов, а ордена Дружбы удостоился директор по инфраструктурному развитию ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев.

Медалью ордена «Родительская слава» награждены Ирек и Альбина Шамсутдиновы, как указано в документе, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено же главному энергетику предприятия буровых работ ООО «Татбурнефть» Валерию Андирякову за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.

Влас Северин