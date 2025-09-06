7 сентября в Татарстане ожидается до +23 градусов и грозы

В воскресенье, 7 сентября, на территории Республики Татарстан прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем она прогреется до показателей от +18 до +23 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +12 до +14 градусов. Днем сохранится переменная облачность без осадков, максимальная температура достигнет от +20 до +22 градусов.

Влас Северин