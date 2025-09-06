Макрон рассказал Моди о результатах встречи «коалиции желающих»

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поделился итогами саммита «коалиции желающих».

«Индия и Франция разделяют одинаковую решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине»,— написал господин Макрон в соцсети X.

Индийский премьер сообщил в своем аккаунте в X, что разговор затронул тему прогресса в сотрудничестве стран «в разных областях». «Стратегическое партнерство Индии и Франции будет и впредь играть ключевую роль в укреплении глобального мира и стабильности»,— заявил Нарендра Моди.

Встреча «коалиции желающих», объединившей в себе уже более 30 стран, прошла 4 сентября в Париже. На саммите обсуждались гарантии безопасности для Украины. По окончании встречи Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран согласились отправить свои войска на территорию Украины после наступления мира или перемирия.