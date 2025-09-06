Под Саратовом в ДТП погиб водитель мотоцикла, проводится проверка

В Балакове Саратовской области в результате ДТП погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 16:50 сегодня, 6 сентября, в районе дома № 52/3 по Саратовскому шоссе. Там столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения, и мотоцикл Yamaha под управлением мужчины.

В результате аварии погиб водитель мотоцикла, водителя автомобиля увезли в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов