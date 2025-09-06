Первую скрипку и седло Эйнштейна выставили на аукцион в Британии

Первую скрипку Альберта Эйнштейна и его велосипедное выставили на торги. Аукцион проведет Британский аукционный дом Dominic WInter Auctioneers в начале октября.

Издание The Telegraph сообщило, что скрипка может быть выставлена на продажу за 200-300 тыс. фунтов стерлингов ($450 тыс.). А велосипедное седло может стоить 50 тыс. фунтов стерлингов ($68 тыс.).

На инструменте выгравирована надпись «Лина». Ученый купил его в середине 1890-х годов в Германии и играл на нем в подростковом возрасте и во взрослой жизни, когда разрабатывал теорию относительности. После прихода к власти в Германии нацистов господин Эйнштейн, спасаясь от преследований, подарил скрипку своему другу. В конце 1932 года ученый также отдал свой велосипед другу и коллеге, немецкому физику Максу фон Лауэ, пишет издание.