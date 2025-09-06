В дорожной аварии в Зеленокумске получили травмы мотоциклист и его пассажир

В Зеленокумске произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого серьезно пострадали 17-летний мотоциклист и его 18-летний пассажир. Об этом сообщило управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

По оперативным данным, ДТП произошло вечером 5 сентября на нерегулируемом перекрестке. Местный несовершеннолетний житель на кроссовом мотоцикле не стал уступать дорогу автомобилю «Шевроле Нива», которым управляла 32-летняя ставропольчанка.

В результате, 17-летний мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом и рваные раны бедра. У его совершеннолетнего пассажира — закрытый перелом голени и вывих стопы. Водитель «Шевроле Нива» в аварии не пострадала, уточнили инспекторы.

По их данным, подросток вел мотоцикл, не имея прав на пользование этим транспортным средством. Ранее этот мотоциклист привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Во время происшествия водитель мотоцикла и его пассажир были без шлемов и защитной экипировки.

Ефим Мартов