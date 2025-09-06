В Казани при пожаре из-за непотушенной сигареты погиб 48-летний мужчина

В Казани при пожаре в однокомнатной квартире на улице Короленко погиб 48-летний мужчина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по Татарстану.

В Казани мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Казани мужчина погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Огонь охватил пол и мебель на площади 0,5 кв. метра в квартире на первом этаже. Во время тушения пожара спасатели нашли тело 48-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

За прошедшие сутки в Татарстане зафиксировали 11 пожаров, из которых 9 произошли в жилом секторе.

Влас Северин