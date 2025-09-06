На Ставрополье один километр тротуара отремонтировали за 3,7 млн рублей

В хуторе Спорном Изобильненского округа Ставрополья завершены работы по ремонту тротуара. Об этом сообщила «Ставропольская правда» со ссылкой на представителей местной администрации. Издание уточнило, что работы велись в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Протяженность отремонтированного участка на ул. Мира составляет почти 1 км. На ремонт тротуара потратили 3,7 млн руб. Дорожка ведет к школе и детсаду. За этот проект в 2024 году проголосовало большинство жителей х. Спорный. На 2026 год запланирован ремонт еще 1 км этого тротуара, сказано в сообщении.

По данным издания, в 2025 году в Изобильненском округе по программе поддержки местных инициатив будет реализовано 19 проектов, из которых 16 уже завершены. Всего в указанной губернаторской программе — 165 народных проектов на общую сумму свыше 730 млн руб.

Ефим Мартов