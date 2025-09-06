Скончался руководитель пермского госархива социально-политической истории

В Перми ушел из жизни руководитель регионального государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов. Как сообщили «Ъ-Прикамье» его знакомые, господин Неганов скончался после продолжительной болезни. Его похороны могут пройти во вторник, 9 сентября.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Неганов родился в 1968 году в Перми, в 1992 году окончил исторический факультет Пермского университета, где преподавал с 1998 по 2013 год. Также господин Неганов работал в администрации губернатора региона, которую покину в должности заместителя руководителя. Сергей Неганов — автор 132 научных работ и руководитель пермского регионального отделения российского военно — исторического общества.