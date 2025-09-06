«Ак Барс» уступил «Металлургу» в матче КХЛ со счетом 3:4

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче КХЛ со счетом 3:4.

Казанская команда сначала отставала на два гола, но смогла сравнять счет, однако в серии буллитов победу одержала команда из Магнитогорска.

У «Ак Барса» голы забили Михаил Фисенко, Митчелл Миллер и Алексей Пустозеров. За «Металлург» отличились Алексей Маклюков, Егор Коробкин и Александр Петунин. В серии буллитов решающий бросок сделал Руслан Исхаков.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября в Омске против «Авангарда». Начало игры в 16:30 по московскому времени.

Влас Северин