В МВД прокомментировали гибель водителя в патрульном автомобиле в Удмуртии

Информация о гибели водителя в патрульном автомобиле ДПС в Удмуртии не соответствует действительности, сообщили в МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

2 сентября на трассе Сарапул—Каракулино 58-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и съехал в кювет. На место прибыли экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи (СМП). Медработникам пострадавший заявил, что в помощи не нуждается.

При составлении протокола в автомобиле ДПС водитель начал терять сознание, после чего инспектор обратился к сотрудникам скорой, которые еще находились на месте ДТП.

«Мужчину доставили в автомобиль СМП, где ему были проведены реанимационные мероприятия. Спустя несколько минут он скончался»,— говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистое заболевание.

Ранее трудовая инспекция по региону начала расследование гибели водителя. Заявлялось, что он умер во время проверки документов в автомобиле ДПС.