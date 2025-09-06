В МВД прокомментировали гибель водителя в патрульном автомобиле в Удмуртии
Информация о гибели водителя в патрульном автомобиле ДПС в Удмуртии не соответствует действительности, сообщили в МВД по региону.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
2 сентября на трассе Сарапул—Каракулино 58-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и съехал в кювет. На место прибыли экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи (СМП). Медработникам пострадавший заявил, что в помощи не нуждается.
При составлении протокола в автомобиле ДПС водитель начал терять сознание, после чего инспектор обратился к сотрудникам скорой, которые еще находились на месте ДТП.
«Мужчину доставили в автомобиль СМП, где ему были проведены реанимационные мероприятия. Спустя несколько минут он скончался»,— говорится в сообщении.
Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистое заболевание.
Ранее трудовая инспекция по региону начала расследование гибели водителя. Заявлялось, что он умер во время проверки документов в автомобиле ДПС.