«Молот» потерпел первое поражение в чемпионате

Хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата ВХЛ провели матч в Магнитогорске. Соперником стал ХК «Магнитка». Первый период не принес забитых голов. Во втором хозяева забросили две безответные шайбы. В заключительной трети матча пермская команда за три с половиной минуты до конца игры усилиями Арсения Ерохина сократила разрыв в счете до минимума. «Молот» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но пропустил в пустые ворота. Итог поединка 3:1 в пользу «Магнитки».

Фото: ХК «Молот»

Следующую игру подопечные Альберта Мальгина проведут 8 сентября в Челябинске против ХК «Челмет».