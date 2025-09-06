Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославль может стать местом проведения Кубка Первого канала

Ярославль вошел в число городов, которые Федерация хоккея России рассматривает для проведения Кубка Первого канала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Турнир пройдет с 8 по 15 декабря. Последние два года местом его проведения становился Санкт-Петербург. В числе рассматриваемых городов для проведения Кубка в 2025 году также Сочи и Екатеринбург — всего пять-шесть городов.

Ярославская «Арена-2000» принимала международные хоккейные матчи: в 2003, 2018 и 2019 годах. Домашняя арена ХК «Локомотив» была торжественно открыта 12 октября 2001 года. Вместимость трибун составляет 7990 человек.

