В Оренбуржье «Промдоставку» внесли в Реестр недобросовестных поставщиков

В Оренбургской области Реестр недобросовестных поставщиков пополнился сведениями об ООО «Промпоставка». Общество не выполнило работы по установке систем кондиционирования, сообщили в антимонопольной службе.

Работы по двум госконтрактам необходимо было осуществить для реализации нужд налоговых инспекций Оренбурга.

Заключив контракты, ООО «Промпоставка» не приступило к выполнению работ, вследствие чего заказчик принял решения о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Учитывая недобросовестное поведение исполнителя, управление внесло в РНП две реестровые записи (по каждому из контрактов) со сведениями об обществе, его учредителях и директоре.

Алексей Алексеев