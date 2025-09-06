Приз публики на Венецианском кинофестивале получил фильм «Память» Владлены Санду

Призы большого конкурса Венецианского фестиваля будут объявлены и вручены сегодня вечером. А в программе «Венецианские дни» (ее называют также «Дни режиссеров») присужден Приз публики: он достался фильму Владлены Санду «Память». Эта картина создана в нидерландско-французской копродукции преимущественно женщинами: ее продюсер Янна Буряк, оператор Лиза Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: художник по декорациям Дарья Литвинова, оператор Лиза Попова, режиссер Владлена Санду и продюсер Яна Буряк

Фото: @vladlena_sandu Слева направо: художник по декорациям Дарья Литвинова, оператор Лиза Попова, режиссер Владлена Санду и продюсер Яна Буряк

Фото: @vladlena_sandu

«Память» — пронзительная кинопоэма о детстве, юности, судьбе, попавших под каток чеченской войны. Ее жанр можно определить и как автофикшен. Юная героиня, которую, как и режиссера, зовут Владленой, после идиллического Крыма оказывается в пылающем Грозном, на тот момент в эпицентре насилия. Его жертвами становятся близкие героини, травмирована и она сама. Фильм, работа над которым заняла восемь лет, креативно придуман и снят в броской плакатной манере, не без влияния традиций Сергея Параджанова.

Фильмы российского производства официально не представлены в Венеции; даже «Записная книжка режиссера» Александра Сокурова обозначена в фестивальном каталоге как итальянская. Тем не менее кинематографисты родом из России участвуют в программах фестиваля со своими картинами, снятыми на русском языке и отражающими личный опыт их авторов.

Андрей Плахов