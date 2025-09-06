Путин поздравил губернатора ЯНАО и жителей Нового Уренгоя с 50-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и жителей города Новый Уренгой с 50-летием города. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вновь подчеркну, что Арктика – стратегический регион России, которому мы и впредь будем уделять приоритетное внимание», — говорится в поздравлении.

В письме президент отметил, что благодаря самоотверженному труду геологов, строителей, изыскателей, инженеров, буровиков и рабочих в Приполярье за короткий срок началась добыча газа. Кроме того, были возведены объекты социальной, промышленной и транспортной инфраструктуры.

«Отрадно, что Новый Уренгой – самобытный, с особым, твердым характером город – и сегодня открыт навстречу смелым идеям и начинаниям»,— заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что жители города хранят традиции первопроходцев и вносят значимый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и отечественной экономики. Кроме того, в ЯНАО заботятся о сохранении природы и жизненного уклада коренных малочисленных народов Севера и Сибири.